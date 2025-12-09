%32.2 من العاملين في المطاعم السياحية غير أردنيين

وبحسب بيانات وزارة السياحة والآثار، فإن عدد الأردنيين العاملين في هذه المطاعم بلغ 16,098، مقابل 7,793 غير أردني، ما يشكل نسبة 32.2% (غير أردنيين) من إجمالي عدد العاملين البالغ 23,891.
وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للعمالة، تُعد العاصمة عمّان الأعلى من حيث عدد العاملين، حيث يبلغ عددهم فيها 19,905، في حين لا يتجاوز عددهم في منطقة الأزرق 6 عاملين فقط.
-
أخبار متعلقة
-
إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني
-
الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا
-
للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي
-
9 مخالفات و32 بلاغا حصيلة حملة الحد من القيادة المتهورة بيومها الثاني
-
بشهادة الجميع .. الجماهير الأردنية هي فاكهة بطولة كأس العرب 2025
-
لجنة محافظة جرش تبحث تطوير الخدمات ودعم إدماج ذوي الإعاقة الحركية
-
الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية
-
"صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"