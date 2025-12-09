%32.2 من العاملين في المطاعم السياحية غير أردنيين

الوكيل الإخباري- بلغ عدد العاملين في المطاعم السياحية في الأردن حتى نهاية أيلول الماضي 23,891 عاملاً وعاملة، غالبيتهم من الأردنيين، في حين بلغ عدد هذه المطاعم 1,388 مطعماً سياحياً.

اضافة اعلان



وبحسب بيانات وزارة السياحة والآثار، فإن عدد الأردنيين العاملين في هذه المطاعم بلغ 16,098، مقابل 7,793 غير أردني، ما يشكل نسبة 32.2% (غير أردنيين) من إجمالي عدد العاملين البالغ 23,891.