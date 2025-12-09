الثلاثاء 2025-12-09 11:28 ص

%32.2 من العاملين في المطاعم السياحية غير أردنيين

تعيين يزن الخضير أمينًا عامًا لوزارة السياحة بعد إحالة البلعاوي للتقاعد
وزارة السياحة
الثلاثاء، 09-12-2025 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد العاملين في المطاعم السياحية في الأردن حتى نهاية أيلول الماضي 23,891 عاملاً وعاملة، غالبيتهم من الأردنيين، في حين بلغ عدد هذه المطاعم 1,388 مطعماً سياحياً.

وبحسب بيانات وزارة السياحة والآثار، فإن عدد الأردنيين العاملين في هذه المطاعم بلغ 16,098، مقابل 7,793 غير أردني، ما يشكل نسبة 32.2% (غير أردنيين) من إجمالي عدد العاملين البالغ 23,891.


وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للعمالة، تُعد العاصمة عمّان الأعلى من حيث عدد العاملين، حيث يبلغ عددهم فيها 19,905، في حين لا يتجاوز عددهم في منطقة الأزرق 6 عاملين فقط.

 
 


