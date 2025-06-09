3341 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3341طنا، منها 2503 أطنان من الخضار، و735طنا من الفواكه و 102طن من الورقيات.

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