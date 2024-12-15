3441 طن خضار وفواكه في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه 3441.95 طناً اليوم الأحد.



وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأحد ، والتي لم تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً ملحوظاً في قائمة أسعار المنتجات والأصناف:



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