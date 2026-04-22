35 خطاً جديداً للنقل العام في الزرقاء والمفرق وجرش

وبحسب الخطة التشغيلية، سيتم تشغيل (10) خطوط في محافظة جرش باستخدام (27) واسطة نقل صغيرة ومتوسطة، و(7) خطوط في محافظة الزرقاء عبر (50) مركبة ركوب صغيرة، إضافة إلى (18) خطاً في محافظة المفرق من خلال (31) واسطة نقل من الفئتين الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس مرونة تشغيلية تراعي طبيعة الطلب وخصوصية كل محافظة.
ويستند القرار إلى دراسات ميدانية ركزت على تحديد أكثر الخطوط طلباً، وربط التجمعات السكانية بالمراكز الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومراكز الانطلاق والوصول، بما يضمن عدالة التوزيع وشمولية الخدمة وتقليص الفجوات الخدمية بين المناطق.
وأكدت الهيئة أن هذا التوسع يأتي استجابةً مباشرةً للطلب المتزايد على خدمات النقل العام المنظمة، وبما يسهم في توفير خدمة منتظمة وموثوقة تعزز الاعتماد على النقل العام كخيار آمن وفعّال.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التوسع إيجاباً على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تسهيل حركة المواطنين نحو أماكن العمل والتعليم، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار في المحافظات المستهدفة.
