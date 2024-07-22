35 عملية ولادة يومياً بمستشفى الأميرة بديعة

الوكيل الإخباري - تجري كوادر مستشفى الأميرة بديعة التعليمي للنسائية والتوليد، حوالي 35 عملية ولادة يومياً، بحسب مدير المستشفى الدكتور عبد الله الملكاوي.



وقال الملكاوي لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن المستشفى يجري 11500 عملية ولادة سنويا، تتضمن عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، لافتا إلى أن نسبة إشغال الأسرة من 92 إلى 100 بالمئة، وعدد الأسرة بالمستشفى يصل إلى 110 أسرة.



وأكد أن المستشفى يسعى دائما للتطوير والتحديث ومواكبة التكنولوجيا وتسخيرها لتسهيل الإجراءات الطبية وتذليلها، لخدمة المجتمع وتقديم الخدمة الطبية المثلى والرعاية الصحية الأكمل للنساء والأطفال.



وأشار إلى أن المستشفى استحدث غرفة عمليات، وغرفة عناية حثيثة، وغرفة ولادة، وعيادتي تخدير ونسائية جديدتين، لافتا إلى أن المستشفى يضم 20 طبيبا أخصائيا، و 32 طبيبا مقيما، ويقوم دورياً بتطوير برامج وخدمات متخصصة تلبي احتياجات النساء والأطفال.



يذكر أن مستشفى الأميرة بديعة التعليمي يصنف كمستشفى مركزي تحويلي، ويقدم خدمات أمراض النسائية والتوليد ورعاية الطفل لما يقارب من مليون نسمة في إقليم الشمال.