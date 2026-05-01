3500 أردني زاروا البترا عبر برنامج "أردننا جنة" الخميس

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، عدنان السواعير، إن نسبة الإشغال الفندقي في البترا خلال عطلة عيد العمال بلغت 18%، نتيجة تداعيات الظروف الإقليمية وتأثيرها على الحركة السياحية.اضافة اعلان


وأضاف السواعير ، الجمعة، أن قرابة 3500 أردني زاروا البترا عبر برنامج "أردنا جنة" خلال العطلة، في حين توفر المدينة قرابة 5000 غرفة فندقية و7000 سرير فندقي.

وأوضح السواعير أن البترا تمثل مقصدا رئيسيا للسائح الأجنبي القادم إلى الأردن، حيث إن 83% من السياح الأجانب الذين يزورون الأردن يأتون بهدف زيارة البترا.

بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"، الخميس، قرابة 13 ألف مشارك ومشاركة، توزعوا على 60 مساراً سياحياً، عبر 280 حافلة ودليلا سياحيا، تزامنا مع عطلة عيد العمال ونهاية الأسبوع.

وقال الناطق باسم وزارة السياحة ومدير البرنامج أحمد الرفاعي، إنّ 80% من مسارات البرنامج تم إشغالها بالكامل، مشيراً إلى أن المسارات تغطي مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الرفاعي، أن محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي، التي تشمل البترا ووادي رم والعقبة، شهدت طلباً متزايداً، إلى جانب إقبال لافت على الوجهات الجديدة مثل عراق الأمير وأم الرصاص.

وبيّن أن باقي المشاركين توزّعوا على عدد من الوجهات السياحية، لا سيما مأدبا وجرش، مما يعكس تنوع المنتج السياحي في المملكة.
 
 


