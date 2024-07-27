38382 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

وأضاف الزيود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت ان عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 2605 منتفعين منهم 1281 من الإناث.
وبين أن البرنامج جاء انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية بين 18-40 عاماً من المحافظات كافة ومن مختلف المؤهلات العلمية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة.
وأوضح أن صاحب العمل يلتزم بموجب البرنامج بتوقيع عقد لمدة 12 شهرا مع العامل المراد تشغيله، مبينا أن البرنامج يسهم في أجر العامل بقيمة 130 دينارا لمدة 6 أشهر، ويسهم كذلك باشتراك الضمان الاجتماعي بمبلغ 10 دنانير، بالإضافة إلى 10 دنانير أخرى بدل مواصلات للعامل.