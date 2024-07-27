38382 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد عقود العمل المبرمة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 38382 عقدا، في حين بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج 2507 منشآت.



وأضاف الزيود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت ان عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 2605 منتفعين منهم 1281 من الإناث.



وبين أن البرنامج جاء انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية بين 18-40 عاماً من المحافظات كافة ومن مختلف المؤهلات العلمية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة.