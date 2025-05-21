4 إصابات بحادث تصادم بين 3 مركبات على نزول الملكة علياء

08:11 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731705 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين 3 مركبات على نزول الملكة علياء باتجاه جسر ياجوز ، حيث أسفر الحادث عن 3 إصابات متوسطة وواحدة حسنة . اضافة اعلان





وعبر تقريرها المروري اليومي أكدت الإدارة أن سبب الحادث كان تغيير مفاجئ في المسرب للمركبة رقم 3 ، لافتة إلى أن غالبية حوادث السير تأتي بسبب مخالفات خطيرة يرتكبها أحد السائقين وينجم عنها غالباً حوادث مأساوية .

