الأربعاء 2025-05-21 10:31 ص
 

4 إصابات بحادث تصادم بين 3 مركبات على نزول الملكة علياء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 21-05-2025 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين 3 مركبات على نزول الملكة علياء باتجاه جسر ياجوز ، حيث أسفر الحادث عن 3 إصابات متوسطة وواحدة حسنة .اضافة اعلان


وعبر تقريرها المروري اليومي أكدت الإدارة أن سبب الحادث كان تغيير مفاجئ في المسرب للمركبة رقم 3 ، لافتة إلى أن غالبية حوادث السير تأتي بسبب مخالفات خطيرة يرتكبها أحد السائقين وينجم عنها غالباً حوادث مأساوية .
 
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