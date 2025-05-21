4 إصابات بحادث تصادم بين 3 مركبات على نزول الملكة علياء

وعبر تقريرها المروري اليومي أكدت الإدارة أن سبب الحادث كان تغيير مفاجئ في المسرب للمركبة رقم 3 ، لافتة إلى أن غالبية حوادث السير تأتي بسبب مخالفات خطيرة يرتكبها أحد السائقين وينجم عنها غالباً حوادث مأساوية .
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