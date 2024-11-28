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4 إصابات بحادث تصادم على طريق الممر التنموي

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 08:24 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين مساء أمس الأربعاء على طريق الممر التنموي ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات .اضافة اعلان


وبينت الإدارة بأن كوادر الدفاع المدني أسعفت الحالات إلى مستشفى اللطرون العسكري ، وكانت الإصابات جميعها بحالة جيدة .

وأشارت إلى أن الحادث لم يتسبب بأي إعاقة مرورية لكون المركبات اتجهت بعد التصادم إلى خارج حرم الشارع العام .

 
gnews

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