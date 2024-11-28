4 إصابات بحادث تصادم على طريق الممر التنموي

08:24 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين مساء أمس الأربعاء على طريق الممر التنموي ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات . اضافة اعلان





وبينت الإدارة بأن كوادر الدفاع المدني أسعفت الحالات إلى مستشفى اللطرون العسكري ، وكانت الإصابات جميعها بحالة جيدة .



وأشارت إلى أن الحادث لم يتسبب بأي إعاقة مرورية لكون المركبات اتجهت بعد التصادم إلى خارج حرم الشارع العام .



