4 إصابات بحادث تصادم على طريق الممر التنموي

وبينت الإدارة بأن كوادر الدفاع المدني أسعفت الحالات إلى مستشفى اللطرون العسكري ، وكانت الإصابات جميعها بحالة جيدة .
وأشارت إلى أن الحادث لم يتسبب بأي إعاقة مرورية لكون المركبات اتجهت بعد التصادم إلى خارج حرم الشارع العام .
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