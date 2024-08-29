4 اصابات بتدهور على طريق عمان التنموي

وقال إنه تم التحفظ على الحدث والمركبة واستدعاء صاحب المركبة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب ، مبينا أن هذه مخالفة تعرض حياة الطفل ومستخدمي الطريق لخطر شديد ومحقق.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط تهريب مخدرات بطائرتي "درون"
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم
-
وفاة طفل سقط من الطابق الثالث- تفاصيل
-
وفاة عشريني سقط من منحدر صخري في الكرك
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق شمال وجنوب المملكة الأسبوع المقبل
-
"التربية" وجمعية جائزة الملكة رانيا تعقدان اجتماع لجنة المأسسة السنوي
-
الصفدي : توسيع رقعة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تصعيد خطير
-
الحكومة : عطلة العاشر من أيلول تشمل القطاع الخاص بجميع مؤسساته