4 اصابات بتدهور على طريق عمان التنموي

الوكيل الإخباري- قال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية أنه تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق عمان التنموي "شارع الـ100" باتجاه عمان ، نتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافا بواسطة كوادر الدفاع المدني الى مستشفى الزرقاء الحكومي.

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وأشار في حديث لإذاعة الامن العام الى ان التحقيق المروري أظهر أن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ.