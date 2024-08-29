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4 اصابات بتدهور على طريق عمان التنموي

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 29-08-2024 08:53 ص

الوكيل الإخباري- قال  ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية أنه تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق عمان التنموي "شارع الـ100" باتجاه عمان ، نتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافا بواسطة كوادر الدفاع المدني الى مستشفى الزرقاء الحكومي.

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وأشار في حديث لإذاعة الامن العام  الى ان التحقيق المروري أظهر أن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

 

واستعرض الضابط ضمن التقرير المروري اليومي، أبرز الحوادث والمعيقات على الطرق الداخلية والخارجية  خلال الـ24 ساعة،  كاشفا عن ضبط حدث عمره 14 سنة من مواليد 2010 يقود مركبة على الطريق الصحراوي .

وقال إنه تم التحفظ على الحدث والمركبة واستدعاء صاحب المركبة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب ، مبينا أن هذه مخالفة تعرض حياة الطفل ومستخدمي الطريق لخطر شديد ومحقق.

 
gnews

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