40% حصة المشاريع التنموية من ميزانية مادبا للعام الجديد

12:01 م

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس محافظة مادبا، الموازنة الرأسمالية للمحافظة بقيمة 9 ملايين دينار، تشمل مختلف القطاعات في المحافظة للإنفاق على المشاريع بشقيها الخدمي والتنموي. اضافة اعلان





وقال رئيس المجلس سالم الهروط في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن إقرار الموازنة جاء بعد إعدادها من قبل المجلس التنفيذي في المحافظة، مشيرا إلى إن المشاريع التنموية وصلت حصتها من الموازنة 40 بالمئة وفقا للقانون.



وأكد أن الموازنة ركزت على إنشاء البنى التحتية في المحافظة وفي مقدمتها إنشاء مبنى للمحافظة والحفاظ على المواقع الأثرية وصيانتها وتنفيذ جداريات فسيفسائية ولوحات إرشادية فسيفسائية لإضفاء الطابع الجمالي على مادبا مدينة الفسيفساء، إضافة الى مخصصات لبلديات المحافظة والأشغال العامة من أجل فتح وتعبيد الشوارع وإنشاء القاعات لخدمة أبناء المحافظة في مختلف المناطق.



وحرصت موازنة محافظة مادبا على الاستمرار بدعم تدريس الطلبة في معهد الفسيفساء والاستمرار في تشغيل الشباب في المناطق النائية وذوي الإعاقة على حرفة الفسيفساء التي تتميز بها مادبا من أجل تمكين الشباب وتأهيلهم من خلال تخصيص مبالغ كافية لدائرة الآثار العامة/ معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم، كما تم رصد مخصصات لمؤسسة التدريب المهني لتدريب وتشغيل الشباب وشراء معدات للمشاغل في المؤسسة.



وأوضح الهروط، أن القطاع الزراعي كان حاضرا في موازنة المحافظة من خلال رصد مبالغ لحفر آبار تجميع المياه للمواطنين وتمكين المزارعين من خلال تنفيذ مشاريع تعزيز الإنتاجية والمطابخ الإنتاجية وتمكين المرأة وإنشاء البيوت البلاستيكية.



وتضمنت الموازنة أيضا بحسب الهروط، رصد مبالغ مالية مجزية من أجل إيصال خدمات المياه للتجمعات السكانية التي تقع خارج التنظيم في المحافظة ووضع حد لمعاناتهم وتمكين وصول المياه لمنازلهم، كما تضمنت رصد مبالغ مالية من أجل صيانة المدارس وزيادة الغرف الصفية وعمل مظلات لساحات المدارس، دون ان تتضمن إنشاء مدارس جديدة نظرا لكلفتها العالية وصعوبة تغطيتها من موازنة المحافظة.



وأشار الى أن الموازنة ركزت على صيانة المراكز الصحية في المحافظة وتوسعتها وتزويد مستشفيي النديم والأميرة سلمى الحكوميين بالأجهزة الطبية اللازمة لتحسين الخدمات الصحية لأبناء المحافظة فيما كانت حصة التنمية الاجتماعية رصد مخصصات للإغاثة الطارئة ودعم الجمعيات الخيرية.



ورصدت موازنة محافظة مادبا هذا العام وفقا للهروط، مخصصات لتغيير أرضية ملعب مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب لتكون حسب مواصفات الاتحاد الاردني لكرة القدم، إضافة الى مخصصات لدعم الأندية الرياضية في المحافظة.





بترا

