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4160 ميغا واط الحمل الكهربائي مساء السبت

محول كهربائي
مولد كهربائي
السبت، 08-02-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-   بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء السبت، 4160 ميغاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء الحالي.

 
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