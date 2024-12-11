4259 طالباً وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان الشامل العملي

وأشار إلى أنه تم اعتماد (43) مركزًا للامتحان العملي الذي تشارك فيه (160) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (480) فاحصًا من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.
يذكر أن الجامعة أعلنت برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق، وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.
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