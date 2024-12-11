4259 طالباً وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان الشامل العملي

الوكيل الإخباري- تبدأ اليوم فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية 2025 وفقًا لما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني.



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وقال العجلوني في بيان ، إن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له (4259) طالبًا وطالبة في (53) كلية جامعية وكليات جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.



وأشار إلى أنه تم اعتماد (43) مركزًا للامتحان العملي الذي تشارك فيه (160) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (480) فاحصًا من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.