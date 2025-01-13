427 الف حاوية وردت للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة العام الماضي

وبلغ عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة إلى خارج المملكة عبر الميناء خلال العام الماضي 109 آلاف حاوية، مقارنة مع 125 ألف حاوية لعام 2023، بانخفاض نسبته 13 بالمئة.
ووفقًا للمعطيات الإحصائية، زاد عدد الحاويات الواردة للمملكة عبر الميناء خلال تشرين الثاني الماضي من عام 2024 إلى 42562 حاوية، مقابل 36790 حاوية لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 15.7 بالمئة.
وزاد عدد الحاويات الواردة للمملكة عبر الميناء خلال كانون الأول الماضي من عام 2024 إلى 40883 حاوية، مقابل 31770 حاوية لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 28.6 بالمئة.
ووصف رئيس النقابة نبيل الخطيب النقص في أعداد الحاويات الواردة للمملكة عبر الميناء، والبالغ 4 بالمئة، بأنه شيء مقبول مقارنة بالظروف السائدة في المنطقة وحركة الملاحة البحرية غير المستقرة في منطقة البحر الأحمر، وتداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة.
وقال الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن النصف الثاني من العام الماضي شهد تحسنًا في حركة الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة على الرغم من التراجع في عددها مقارنة مع عام 2023.
وأضاف "بدأنا نشهد خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي تحسنًا ملحوظًا في الحاويات الواردة والصادرة عبر الميناء، مقارنة بما كانت عليه في بداية العام نفسه"، معبرًا عن أمله في استمرار حالة التحسن خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن التراجع في أعداد الحاويات الصادرة إلى خارج المملكة عبر الميناء خلال العام الماضي يعود إلى ضعف القوة الشرائية في الأسواق التصديرية، والمنافسة التي تتعرض لها بعض المنتجات الأردنية، علاوة على وجود شحن بري للصادرات إلى الأسواق الخليجية.
وأوضح الخطيب، الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، أن أجور الشحن البحري ما زالت ثابتة على ارتفاع كما كانت عليه منذ بدء أزمة البحر الأحمر، وتوجه الكثير من خطوط الملاحة العالمية الرئيسية نحو رأس الرجاء الصالح.
وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007 بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.
وتحتفظ النقابة بتمثيل المنظمة الدولية لوسطاء الشحن متعدد الوسائط (فياتا) في الأردن، التي تأسست عام 1926 في سويسرا وهي منظمة غير حكومية.
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