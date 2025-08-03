4398 حادث دهس في عام واحد .. و217 وفاة تفتح جرس الإنذار

11:32 م

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الوكيل الإخباري- أظهرت إحصاءات التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2024، تسجيل 4398 حادث دهس في مختلف محافظات المملكة، شكّلت ما نسبته 36.8 بالمئة من إجمالي حوادث الإصابات البشرية، وأسفرت عن وفاة 217 شخصًا. اضافة اعلان





وأكّدت إدارة السير أن حوادث الدهس تُعد من أكثر أنواع الحوادث المرورية خطورة، نظرًا لما تخلّفه من خسائر بشرية كبيرة، مشددة على أن الوقاية منها تستدعي التزامًا مشتركًا من المشاة والسائقين على حدّ سواء.



ودعت الإدارة المواطنين إلى الاستخدام الآمن والفعّال لممرات وجسور المشاة، والحرص على عبور الطرق من الأماكن المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن وعي المشاة يشكّل جزءًا أساسيًا من منظومة السلامة المرورية.



كما دعت السائقين إلى توخّي الانتباه والحذر، خصوصًا في المناطق السكنية والمدرسية ومحيط الإشارات الضوئية، مؤكدة أن الانتباه وتقدير الظروف المرورية المحيطة يشكّلان خط الدفاع الأول في الحدّ من هذه الحوادث المؤلمة.

