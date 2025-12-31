43987 طالبا يتقدمون اليوم لامتحان الرياضيات في "تكميلية التوجيهي"

وقال شحادة إن الامتحان سيكون متوازنًا ومناسبًا للوقت المخصص له، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها بسلاسة ووفق ما خططت له الوزارة، وجاءت شاملة ومتوازنة مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
ويتوجه الأربعاء 43.987 طالبًا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية في يومه الثالث، من أصل 131,381 مشتركًا ومشتركة، منهم 116,714 طالبًا غير مستكملين لمتطلبات النجاح، و14,667 طالبًا من طلبة رفع المعدل.
ويتقدم طلبة الفروع العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والفندقي لامتحان مبحث الرياضيات (الورقة الأولى)، فيما يتقدم طلبة الفرع الزراعي لامتحان مبحث الإنتاج النباتي (الورقة الأولى)، وطلبة فرع الاقتصاد المنزلي لامتحان مبحث العلوم المهنية الخاصة (الورقة الأولى).
-
