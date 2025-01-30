 
الخميس 2025-01-30 03:45 م
 

44 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد محمد العدوان
بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد محمد العدوان
الخميس، 30-01-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-   أدى (44) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد  محمد العدوان ، و عضو مجلس نقابة المحامين  المحامي زكي فرح حدادين.

اضافة اعلان


   ورحب التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


 

 
gnews

أحدث الأخبار

المبنى الذي تعرض للقصف في جنين

فلسطين طيران الاحتلال يقصف مبنى في مخيم جنين

غتع

المرأة والجمال طرق فعّالة لتسمين الوجه وجعله أكثر امتلاءً وحيوية

الأمن العام ينفذ حملة التبرع بالدم "بعيدك سيدنا

أخبار محلية الأمن العام ينفذ حملة التبرع بالدم "بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا" وتشهد إقبالاً كبيراً

غى

منوعات كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة باحترام ووعي

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية 3.6 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 2024

جانب من اللقاء

أخبار محلية وفد عُماني يطلع على تجربة التدريب المهني

بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد محمد العدوان

أخبار محلية 44 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

طائرة الاحتلال أثناء نقل الإصابات بحدث جنين الأمني

فلسطين كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد استدراجها لمنزل مفخخ



 




الأكثر مشاهدة