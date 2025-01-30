44 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى (44) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد محمد العدوان ، و عضو مجلس نقابة المحامين المحامي زكي فرح حدادين.

اضافة اعلان



ورحب التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.