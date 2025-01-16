 
الخميس 2025-01-16 04:15 م
 

45 محامياً جديداً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
الخميس، 16-01-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-   أدى 45 محاميا جديدا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

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ورحب التلهوني، بالمحامين الجدد، مثمنا دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


 

 
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