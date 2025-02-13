45 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمناً دور مهنة المحاماة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يُشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المياه: "الناقل الوطني" مشروع أمن وطني للأردن
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
الملك: أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي
-
ولي العهد للأردنيين: شكراً يا خير عزوة وخير سند
-
وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس بشأن سوريا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدولة الأقدم بوزارتي الدفاع والقوى العاملة السنغافوري
-
جلالة الملك يصل إلى أرض الوطن
-
وزارة التربية والحسين للسرطان تطلقان حملة جديدة لحصالة الخير