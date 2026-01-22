45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

01:45 م

الوكيل الإخباري- أدى 45 محاميا جديدا اليمين القانونية اليوم الخميس، أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.





ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمنا دور مهنة المحاماة وتمنى لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.



يشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.



