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45-15 قرشا كيلو البندورة في السوق المركزي

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تعبيرية
السبت، 30-11-2024 08:53 ص

الوكيل الإخباري-    تراوح سعر البندورة في السوق المركزي اليوم السبت بين 15-45 قرشًا للكيلو.

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ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، بلغت الكميات المتوفرة من البندورة في السوق المركزي 354.901 طن.


وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في ساحات السوق:

 


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