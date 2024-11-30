45-15 قرشا كيلو البندورة في السوق المركزي

ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، بلغت الكميات المتوفرة من البندورة في السوق المركزي 354.901 طن.
وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في ساحات السوق:
-
أخبار متعلقة
-
لأكثر من 6 ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في الأردن (أسماء)
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي صرفند العمار
-
المومني: الملك يقود بنفسه تسيير حملات الإغاثة الإنسانية إلى غزة
-
الوطني لحقوق الإنسان يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف العالمي لحقوق الإنسان
-
ليلة تراثية تحيي الأغاني الشعبية في إربد
-
"الفاو": معدلات تضخم غذائي منخفضة في الأردن العام الحالي
-
مكرمون خلال زيارة الملك إلى الكرك يشيدون بحرص جلالته على تلمس هموم المواطنين
-
توجه لزراعة 20 ألف شجرة في الزرقاء