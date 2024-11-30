45-15 قرشا كيلو البندورة في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- تراوح سعر البندورة في السوق المركزي اليوم السبت بين 15-45 قرشًا للكيلو.

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ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، بلغت الكميات المتوفرة من البندورة في السوق المركزي 354.901 طن.



وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في ساحات السوق:













