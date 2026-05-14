47 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى (47) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود. اضافة اعلان





ورحّب د. التلهوني بالمحامين الجدد، مثمناً دور مهنة المحاماة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.



ويُشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يُسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.







