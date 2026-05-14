الخميس 2026-05-14 02:02 م

47 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

47 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
47 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
 
الخميس، 14-05-2026 01:27 م
الوكيل الإخباري- أدى (47) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.اضافة اعلان


ورحّب د. التلهوني بالمحامين الجدد، مثمناً دور مهنة المحاماة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

ويُشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يُسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ عدداً من التحويلات المرورية المؤقتة اليوم

تعبيرية

فن ومشاهير محمد رمضان: فيلم "أسد" نقطة تحول في مسيرتي وأرفض تكرار نفسي

ل

أخبار محلية ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي 0.33% خلال الربع الأول من العام الحالي

ب

أخبار محلية استكمال مباراة الفيصلي واتحاد عمّان في نهائي دوري السلة اليوم دون جماهير

ب

شؤون برلمانية مدير الضمان: الفائض التأميني في عام 2025 بلغ نحو 57 مليون دينار

تعبيرية

طب وصحة الجيلاتين.. هل هو مفيد لصحة الأمعاء؟

ل

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البيئي والتنمية المستدامة في البترا

47 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 47 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل



 
 






الأكثر مشاهدة

 