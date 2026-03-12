الخميس 2026-03-12 10:18 ص

5 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الخميس، 12-03-2026 09:37 ص
الوكيل الإخباري- أفاد التقرير المروري اليومي بأن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية في المملكة، نتج عنها عدة إصابات متوسطة.اضافة اعلان


وقال النقيب أحمد الشطي من الدوريات الخارجية إن حادث تصادم وقع على أوتوستراد المفرق – الزرقاء بعد جسر طارق باتجاه العاصمة عمّان، وأسفر عن إصابتين وُصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الكوادر المختصة تعاملت أيضاً مع حادث تصادم آخر على الطريق الصحراوي وتحديداً في منطقة الدامخي باتجاه عمّان، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، حيث تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بالموقع.

وأكدت الدوريات الخارجية استمرار جهودها في متابعة الحركة المرورية على الطرق الخارجية والتعامل مع الحوادث لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
 
 


