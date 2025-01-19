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5 إصابات بحوادث سير على الطريق الصحراوي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 19-01-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس السبت بين مركبة ركوب صغير ومركبة شحن "تريلا" على طريق الأبيض ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة جرى إسعافهم إلى أقرب مستشفى، فيما تواجدت كوادر السير لإزالة الأثر المروري من حرم الشارع العام .اضافة اعلان


وأشارت عبر تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث تصادم أمس السبت على طريق وادي عربة بين مركبتين ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة ، جرى إسعافها إلى مستشفى غور الصافي .

كما وردت ملاحظة إلى إدارة السير عن "تسبيع" مركبة شحن "تريلا" على طريق وادي عربة وتحديداً منطقة البوتاس ، حيث لم يكن هنالك إصابات بفضل الله ، بينما تواجدت كوادر إدارة السير لمكان الإعاقة المرورية من أجل الدلالة والإرشاد لحين رفع الأثر المروري وعودة حركة السير إلى طبيعتها .

كما ضبطت الرقابة الآلية على الطريق الصحراوي مركبة تسير بسرعة 225 ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائق المركبة .

 
gnews

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