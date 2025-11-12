5 اصابات بحادث سير على طريق المطار

09:44 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية انه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تصادم مركبتين على طريق المطار باتجاه عمان، نتج عنه 5 إصابات. اضافة اعلان





كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين قرب منطقة المشارع، نتج عنه 3 إصابات متوسطة.



