الأربعاء 2025-11-12 11:44 ص
 

5 اصابات بحادث سير على طريق المطار

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 12-11-2025 09:44 ص
الوكيل الإخباري-    قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية انه تم التعامل خلال الـ  24 ساعة الماضية،  مع تصادم مركبتين على طريق المطار باتجاه عمان، نتج عنه 5 إصابات.اضافة اعلان


كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين قرب منطقة المشارع، نتج عنه 3 إصابات متوسطة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية وزارة الصناعة والتجارة: التعامل مع 5 قضايا لحماية الإنتاج الوطني واستقبال 16 شكوى

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

خاص بالوكيل هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !

قل

فن ومشاهير بعد نزاع 10 سنوات.. أول حكم لصالح أحمد عز في قضية نفقة طفلي زينة

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق

56

فن ومشاهير مفاجأة في واقعة صفع عمرو دياب لشاب

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

فلسطين وزير جيش الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع التركية الليلة الماضية، مقتل جميع أفراد طاقم طائرة عسكرية والبالغ عددهم 20 شخصا في حادث تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من

عربي ودولي تركيا: مقتل 20 شخصا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا

مدير الأمن العام

أخبار محلية إرادة ملكية بترفيعات في مديرية الأمن العام



 
 





الأكثر مشاهدة