%57 نسبة ارتفاع زوار جبل القلعة خلال شهرين

الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار متحف الآثار الأردني (جبل القلعة) خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 48,252 زائراً، منهم 28,629 أجنبياً و19,623 أردنياً، بزيادة بلغت 57% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.





وبحسب أرقام رسمية أولية صادرة عن وزارة السياحة والآثار، واطلعت عليها "المملكة"، فقد بلغ عدد الزوار خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الماضي 30,739 زائراً، منهم 19,116 أردنياً و11,623 أجنبياً.



تلفريك



وكانت الحكومة كشفت في تشرين الأول 2025 عن تفاصيل مشروع تلفريك جبل القلعة في العاصمة، مبينة أنه سينطلق ضمن مسارين يمتدَّان من جبل القلعة إلى اللويبدة، ومن جبل القلعة إلى المدرَّج الرُّوماني.



وقالت الحكومة في حينه إن تنفيذ مشروع تلفريك جبل القلعة؛ جاء ليكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي مهمّا يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق مدينة عمَّان، ويعزِّز فرص العمل، ويرسِّخ مكانة عمَّان القديمة كوجهة سياحيَّة مهمَّة؛ باعتبارها تراثاً وتاريخاً ومجتمعاً متجذراً.



وأوضحت أن المشروع ستديره شركة رؤية عمَّان بدعم من وزارة السِّياحة.



كما قال رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة، في تشرين الأول 2025، إن كلفة مشروع تلفريك جبل القلعة، في العاصمة عمّان تقدر بـ 8 ملايين دينار ومدة العمل به سنة ونصف.



وأضاف ان "موعد إنجاز المشروع مع نهاية العام 2026 أو الربع الأول من العام الذي يليه".



حقب تاريخية



وفي استعراض للحقب التاريخية التي مرت على الموقع، قال المدير العام لدائرة الآثار العامة السابق فادي بلعاوي في تصريح خلال توليه إدارة الدائرة إن جبل القلعة الأثري "أحد جبال مدينة عمان السبعة" برز كمقر للحكم والإدارة خلال فترة العصر الحديدي، حيث اتخذه العمونيون عاصمةً لهم وأطلقوا عليه تسمية ربة عمون، لافتا إلى أن الموقع كان قديماً يتمتع بمزايا عسكرية واستراتيجية.



وأضاف "أعاد الحاكم البطلمي بطليموس فيلادلفيوس، بناء ربة عمون وقام بتغيير اسمها لمدينة فيلادلفيا، والتي تعني مدينة الحب الأخوي" مبيناً أنه خلال العصر الروماني ازدهرت فيلادلفيا وتوسعت، وأصبحت إحدى مدن حلف الديكابوليس، وبنيت فيها المعالم العامة، كالشوارع والمسارح والساحات والحمامات والأسواق والمعابد.



وقال بلعاوي "حظيت مدينة عمّان بالاهتمام من الأمويين، فبنوا فيها مسجداً وقصراً كان له الطابع الرسمي والسياسي، حيث كانت المدينة مركزاً حكومياً وفيها مقر الوالي أو دار الإمارة وفيها حامية عسكرية، بالإضافة إلى دار لصك العملة".



وأشار إلى أهم المعالم والمواقع الأثرية في جبل القلعة، بدءا من معبد هرقل الذي يعتبر من أهم وأضخم المباني الرومانية الباقية في مدينة فيلادلفيا، حيث يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني الميلادي وتحديداً 161- 166 ميلادية، لافتا إلى أنه يمكن مشاهدة أعمدته الشاهقة من وسط المدينة ومن الجبال المحيطة بمدينة عمّان.



وتابع "كما يوجد في جبل القلعة ثلاث كنائس، أهمها ما يعرف بالبازيليكا أو الكنيسة البيزنطية، التي بنيت عام 550 ميلادية، إضافة إلى الأعمدة التي تتزين بالتيجان الكورنثية المزخرفة بأوراق الأكانثوس التي نقلت من المباني الرومانية وأعيد استخدامها في بناء الكنيسة".



ولفت إلى أن المنشآت التي أقيمت خلال الفترة الأموية تمثل عناصر المدينة الإسلامية المتكاملة، حيث احتوت على المسجد والسوق والحمام والقصر، بما في ذلك قاعة العرش وقاعة الاستقبال التي بنيت خلال حكم الخليفة هشام بن عبد الملك، بالإضافة إلى العديد من الوحدات السكنية، كما احتوت على دار لصك عملة النقود الإسلامية.





