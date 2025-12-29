6 الآف مستفيد من برامج معهد التدريب المهني في جرش

12:58 م

الوكيل الإخباري- يواصل معهد تدريب مهني جرش تأهيل الكوادر البشرية ورفد سوق العمل بكفاءات مهنية وتقنية، انسجامًا مع مسار التحديث الاقتصادي واستراتيجية مؤسسة التدريب المهني. اضافة اعلان





وقال مدير معهد تدريب مهني جرش، المهندس محمد عتوم، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعهد يضم كادرًا فنيًا وإداريًا مؤهلاً يتكون من 24 مهندسًا وفنيًا، إضافة إلى 6 موظفين إداريين و6 من كوادر الخدمات المساندة، ويقدم أكثر من 20 تخصصًا مهنيًا موزعًا على 14 مشغلًا تدريبيًا.



وأوضح أن البرامج التدريبية تشمل مستويات محدد المهارات، وماهر، ومهني، في مجالات التجميل، والحلاقة الرجالية، والخياطة، والمهارات الرقمية، والفندقة، وكهرباء المركبات، وميكانيك المركبات، والتكييف والتبريد، والتمديدات الصحية.



وأضاف أن المعهد ينفذ اختبارات مزاولة المهنة، ويشارك في تصنيف المحالّ المهنية، إلى جانب تنفيذ أعمال إنتاجية داخلية وخارجية، وتقديم خدمات التوعية والإرشاد المهني، وعقد ورش وندوات ومحاضرات بالتعاون مع الجهات الرسمية.



وبيّن أن المعهد خرّج منذ تأسيسه أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة أسهموا في رفد سوق العمل المحلي والإقليمي، فيما بلغ عدد الملتحقين خلال عام 2025 نحو 585 متدربًا ومتدربة، منهم 351 من الذكور و234 من الإناث، ضمن برامج مؤسسة التدريب المهني والمشاريع والاتفاقيات المختلفة.



كما بيّن أن المعهد نفذ خلال العام الحالي مشاريع ودورات تدريبية بالتعاون مع جهات رسمية وأهلية، شملت تدريب 21 متدربًا ومتدربة في برنامج مساعد طاهٍ بمحافظة إربد، و20 متدربًا ومتدربة في قطاع الضيافة، و14 في المختبرات الطبية، و19 في مجال الباريستا، و21 في الطباعة باستخدام الحاسوب، و30 في التطريز الآلي، و25 في الزراعة المائية، و15 في صيانة الألبان، إضافة إلى تدريب 15 متدربًا في كهرباء المركبات، و15 في الطاقة البديلة.



وأشار إلى أن مجلس محافظة جرش قدم دعمًا ماليًا بقيمة 50 ألف دينار لدعم البرامج التدريبية، ولا يزال قيد التنفيذ، مؤكدًا استمرار المعهد في تنفيذ برامج إضافية ضمن خطط التوسع في التدريب المهني.

