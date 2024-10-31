 
الخميس 2024-10-31 08:34 م
 

60 شاحنة أردنية تحمل مواد إغاثية تعبر إلى غزة خلال أسبوع

غزة
غزة
الخميس، 31-10-2024 07:42 م
الوكيل الإخباري-    عبرت 60 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول الحالي، بحسب الهيئة الخيرية الهاشمية.اضافة اعلان


وأشارت الهيئة إلى أن القافلة تحمل مساعدات إغاثية طارئة اشتملت على وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وصحية ولحوما معلبة، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وبينت أنه تم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
 
gnews

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