60 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى 60 محاميا جديدا اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأربعاء، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

