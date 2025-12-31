الأربعاء 2025-12-31 02:14 م

60 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الأربعاء، 31-12-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-    أدى 60 محاميا جديدا اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأربعاء، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمنا دور مهنة المحاماة، متمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

 
 


