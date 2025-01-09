60 مليون دولار لإنشاء مسلخ جديد في عمّان

الوكيل الإخباري - تسعى أمانة عمان الكبرى (GAM) إلى إنشاء مسلخ جديد ليحل محل المسلخ الرئيسي الحالي، بهدف تطوير خدمات الذبح والمسالخ لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم والدواجن في عمان. لذلك، تقوم الأمانة بتقييم الحلول المثلى لتحقيق هذا الهدف، بدعم من رؤية عمان للاستثمار والتطوير.(AVID)



ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع نحو 60 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ معدل العائد الداخلي: 15%.

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ومن المتوقع أن يسهم المسلخ الجديد في توفير وظائف خلال مرحلتي البناء والتشغيل، بما في ذلك الوظائف المباشرة مثل الجزارين والأطباء البيطريين والموظفين الإداريين، بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة في مجالات النقل وسلاسل الإمداد وإدارة النفايات، كما سيدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توزيع اللحوم ومعالجتها، ويساهم في تعزيز التنمية المجتمعية من خلال زيادة النشاط الاقتصادي المحلي.



وخصصت أمانة عمان الكبرى موقعا يتكون من ثلاث قطع أراضي تبلغ مساحتها الإجمالية 140 ألف متر مربع (صافي 138 ألف متر مربع) في منطقة الماضونة، بالقرب من سوق المواشي، ويقع في منطقة أُحد في المنطقة الشرقية من عمان. ويتألف الموقع من أراضٍ مستوية بالكامل تقريبًا، مما يجعله مناسبًا للبناء.

كما أنه متصل جيدًا بشبكات الطرق ويتمتع بسهولة الوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وطرق التصدير البرية إلى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.



وسيتم بناء مسلخ عمان الجديد بسعة كافية لتلبية الطلب المتوقع في أمانة عمان الكبرى والزرقاء والرصيفة للـ25 سنة المقبلة، وستتوافق عمليات الذبح والخدمات المتعلقة بها مع جميع المواصفات القياسية الأردنية المعمول بها، وقواعد النظافة التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى لوائح الذبح الإسلامي (الحلال).

علاوة على ذلك، ستتحسن خدمات الذبح لسكان أمانة عمان الكبرى والرصيفة والزرقاء وفقاً لأفضل الممارسات الدولية لمتطلبات المعالجة والنظافة، وسيتم بناء صالة عرض للحوم أيضاً، كما يجري الآن إضافة تحسينات في منشآت الذبح القائمة حالياً في أمانة عمان الكبرى والزرقاء والرصيفة، بهدف التخفيف من التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية لهذه المنشآت على المجتمعات المحيطة.

كما سيقلل المسلخ الجديد من تأثيره البيئي من خلال محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتطورة، حيث سيتم استخدام المياه المعالجة لتطبيقات إضافية داخلية أو زراعية (الري بشكل رئيسي)، وسيتم بناء محطة توليد طاقة من النفايات.

سيتلقى جميع موظفي المسلخ الجديد تدريباً شاملاً على كيفية التعامل مع اللحوم ومعالجتها، وسيتم ربط شهادات إكمال التدريب بالرخص المهنية.



سيعتمد نموذج أعمال المسلخ الجديد على حجم المواشي والدواجن التي يتم التعامل معها، والتي تزداد سنوياً نتيجة لزيادة السكان وزيادة الاستهلاك، وستضع أمانة عمان الكبرى ضوابط جديدة لضمان قيام كافة مستخدمي المسلخ من دفع رسوم الذبح المترتبة عليهم، حيث ستعود إيرادات المسلخ الجديد بالنفع على المستثمر وأمانة عمان الكبرى في آن واحد.

يتم حالياً تقطيع الماشية إلى أربعة أجزاء، باستثناء الأغنام والدواجن حيث تبقى كاملة، كما سيستمر المسلخ الجديد في هذا الإجراء وسيقدم منتجات وخدمات جديدة مثل نزع العظام من الماشية والأغنام والدواجن، والقيام بعمليات التعبئة والتغليف للحوم الحمراء والدواجن والتعبئة بالتفريغ الهوائي، وخدمات التخزين (مبرد أو مجمد)، بالإضافة إلى توفير سوق للحوم الحمراء والدواجن والأسماك.



يتضمن المشروع الميزات والمرافق التالية: