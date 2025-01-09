60 مليون دولار لإنشاء مسلخ جديد في عمّان

ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع نحو 60 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ معدل العائد الداخلي: 15%.
وخصصت أمانة عمان الكبرى موقعا يتكون من ثلاث قطع أراضي تبلغ مساحتها الإجمالية 140 ألف متر مربع (صافي 138 ألف متر مربع) في منطقة الماضونة، بالقرب من سوق المواشي، ويقع في منطقة أُحد في المنطقة الشرقية من عمان. ويتألف الموقع من أراضٍ مستوية بالكامل تقريبًا، مما يجعله مناسبًا للبناء.
وسيتم بناء مسلخ عمان الجديد بسعة كافية لتلبية الطلب المتوقع في أمانة عمان الكبرى والزرقاء والرصيفة للـ25 سنة المقبلة، وستتوافق عمليات الذبح والخدمات المتعلقة بها مع جميع المواصفات القياسية الأردنية المعمول بها، وقواعد النظافة التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى لوائح الذبح الإسلامي (الحلال).
سيعتمد نموذج أعمال المسلخ الجديد على حجم المواشي والدواجن التي يتم التعامل معها، والتي تزداد سنوياً نتيجة لزيادة السكان وزيادة الاستهلاك، وستضع أمانة عمان الكبرى ضوابط جديدة لضمان قيام كافة مستخدمي المسلخ من دفع رسوم الذبح المترتبة عليهم، حيث ستعود إيرادات المسلخ الجديد بالنفع على المستثمر وأمانة عمان الكبرى في آن واحد.
يتضمن المشروع الميزات والمرافق التالية:
المبنى الرئيسي، والبنية التحتية
خط الماشية
خط الأغنام
خط الدواجن
معدات وآليات وحدة الصرف الصحي
نظام الطاقة الشمسية
المياه الساخنة
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