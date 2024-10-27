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60-30 قرشاً سعر كيلو الليمون في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 08:28 ص

الوكيل الإخباري- تراوح سعر الليمون بين 30-60 قرشاً للكيلو في السوق المركزي اليوم الأحد.

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وبلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الليمون 246.176 طناً.


واستقرت غالبية أسعار الأصناف الأخرى من الخضار، حيث تراوح سعر البندورة بين 10 و25 قرشاً للكيلو، والخيار بين 40 و60 قرشاً للكيلو.

 


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