60-30 قرشاً سعر كيلو الليمون في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- تراوح سعر الليمون بين 30-60 قرشاً للكيلو في السوق المركزي اليوم الأحد.

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وبلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الليمون 246.176 طناً.



واستقرت غالبية أسعار الأصناف الأخرى من الخضار، حيث تراوح سعر البندورة بين 10 و25 قرشاً للكيلو، والخيار بين 40 و60 قرشاً للكيلو.