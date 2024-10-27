60-30 قرشاً سعر كيلو الليمون في السوق المركزي

واستقرت غالبية أسعار الأصناف الأخرى من الخضار، حيث تراوح سعر البندورة بين 10 و25 قرشاً للكيلو، والخيار بين 40 و60 قرشاً للكيلو.
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