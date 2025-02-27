%61.24 نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل"

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الوكيل الإخباري- بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 61.24%، وفق ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني. اضافة اعلان





وقال العجلوني إنه تقدّم للامتحانات قرابة 6903 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، نجح منهم 4228 طالبا وطالبة.



وتقدّم للورقة الأولى قرابة 5197 طالبا وطالبة، وللورقة الثانية 5073 طالبا وطالبة، في حين تقدم للورقة الثالثة 5292 طالبا وطالبة.



وتقدم الطلبة للامتحانات النظرية المحوسبة بالكامل وفقا لـ111 برنامجا دراسيا، حيث تم اعتماد في هذه الدورة 18 قاعة للامتحان موزعة على 14 مركزا للامتحانات، منتشرة في جميع المحافظات، وأشرف على الامتحانات قرابة 550 موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية.





