%62 متوسط نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم خلال عطلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري- أكّدت جمعية الفنادق الأردنية أن نسب الإشغال الفندقي خلال عطلة عيد الفطر المبارك للعام 2026، والمحدّثة حتى يوم الثلاثاء 24 آذار، شهدت تبايناً، مشيرةً إلى أن متوسط الإشغال التقريبي في فنادق فئة الخمس نجوم بلغ نحو 62%، حيث تجاوزت 8 فنادق من أصل 19 فندقاً نسبة إشغال 50%.

