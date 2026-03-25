الأربعاء 2026-03-25 12:17 ص

%62 متوسط نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم خلال عطلة عيد الفطر

الفنادق
تعبيرية
 
الأربعاء، 25-03-2026 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   أكّدت جمعية الفنادق الأردنية أن نسب الإشغال الفندقي خلال عطلة عيد الفطر المبارك للعام 2026، والمحدّثة حتى يوم الثلاثاء 24 آذار، شهدت تبايناً، مشيرةً إلى أن متوسط الإشغال التقريبي في فنادق فئة الخمس نجوم بلغ نحو 62%، حيث تجاوزت 8 فنادق من أصل 19 فندقاً نسبة إشغال 50%.

اضافة اعلان


وفي المقابل، سجلت فنادق فئة الأربع نجوم متوسط إشغال بلغ 67%، مع تجاوز 4 فنادق من أصل 29 فندقاً حاجز 50%.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة