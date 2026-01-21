%62 نسبة توظيف خريجي معاهد التدريب المهني في جرش

وأضاف العتوم، أن هناك ارتفاعا في أعداد خريجي معهد التدريب المهني في جرش، حيث بلغ عدد خريجي المعهد العام الماضي نحو 585 متدربا، مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه عدد الخريجين 312 خريجا، موضحا أنه تم استحداث عدد من البرامج خلال العام الماضي التي تلامس حاجة سوق العمل، مثل حاضنة الأطفال، والزراعة المائية، ودورات المهارات الرقمية.
وأشار إلى أن نسبة 60٪ من خريجي معهد التدريب المهني في جرش هم من فئة الذكور، و40٪ من فئة الإناث، مبينًا أن المعهد يضم قرابة 14 مشغلًا و21 برنامجا تدريبيا، وأن عدد الخريجين منذ تأسيس المعهد عام 2004 تجاوز 6 آلاف خريج.
