%62 نسبة توظيف خريجي معاهد التدريب المهني في جرش

الوكيل الإخباري- قال مدير معهد التدريب المهني في جرش، محمد العتوم، الأربعاء، إن نسبة توظيف خريجي معاهد التدريب المهني بلغت نحو 62٪.

اضافة اعلان



وأضاف العتوم، أن هناك ارتفاعا في أعداد خريجي معهد التدريب المهني في جرش، حيث بلغ عدد خريجي المعهد العام الماضي نحو 585 متدربا، مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه عدد الخريجين 312 خريجا، موضحا أنه تم استحداث عدد من البرامج خلال العام الماضي التي تلامس حاجة سوق العمل، مثل حاضنة الأطفال، والزراعة المائية، ودورات المهارات الرقمية.