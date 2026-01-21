الأربعاء 2026-01-21 09:18 م

%62 نسبة توظيف خريجي معاهد التدريب المهني في جرش

آثار جرش - أرشيفية
جرش
 
الأربعاء، 21-01-2026 07:48 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير معهد التدريب المهني في جرش، محمد العتوم، الأربعاء، إن نسبة توظيف خريجي معاهد التدريب المهني بلغت نحو 62٪.

اضافة اعلان


وأضاف العتوم، أن هناك ارتفاعا في أعداد خريجي معهد التدريب المهني في جرش، حيث بلغ عدد خريجي المعهد العام الماضي نحو 585 متدربا، مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه عدد الخريجين 312 خريجا، موضحا أنه تم استحداث عدد من البرامج خلال العام الماضي التي تلامس حاجة سوق العمل، مثل حاضنة الأطفال، والزراعة المائية، ودورات المهارات الرقمية.


وأشار إلى أن نسبة 60٪ من خريجي معهد التدريب المهني في جرش هم من فئة الذكور، و40٪ من فئة الإناث، مبينًا أن المعهد يضم قرابة 14 مشغلًا و21 برنامجا تدريبيا، وأن عدد الخريجين منذ تأسيس المعهد عام 2004 تجاوز 6 آلاف خريج.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يلتقي المستشار النمساوي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

أخبار محلية ولي العهد يلتقي المستشار النمساوي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

علم اليابان

عربي ودولي اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج

خاص بالوكيل الأرصاد الجوية تنفي تأثر المملكة بعاصفة ثلجية خلال الأيام المقبلة

كاميرا مخصصة المخالفات البيئية على مركبة تابعة بلدية جرش الكبرى

أخبار محلية بلدية جرش تباشر بتركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

آثار جرش - أرشيفية

أخبار محلية %62 نسبة توظيف خريجي معاهد التدريب المهني في جرش

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوجه بإجراء صيانة شاملة لملعب البترا الرياضي وإعادة افتتاحه بأسرع وقت

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية وزارة الخارجية: الأردن ودول عربية وإسلامية ينضمون إلى مجلس السلام

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن



 






الأكثر مشاهدة