6635 طالبا يتقدمون للورقة الثانية من امتحان الشامل السبت

وأكد رئيس الجامعة، أحمد العجلوني، استكمال جميع الإجراءات اللازمة، مبينا أن عدد المتقدمين لهذه الدورة بلغ 8432 طالبا وطالبة من 55 كلية، موزعين على 20 برنامجا دراسيا و120 تخصصًا أكاديميًا.
وأشار إلى أن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل، وتشرف عليها نحو 600 موظف في 18 قاعة موزعة على 14 مركزًا في مختلف المحافظات.
وأضاف العجلوني أن الامتحانات العملية المحوسبة التي جرت بين 20 – 31 كانون الأول الماضي، تقدم لها 5566 طالبا وطالبة، وتمت معالجة وتصحيح نتائجها وإدخالها إلى النظام المحوسب.
وتوقع العجلوني إعلان نتائج الدورة منتصف الشهر الحالي بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.
