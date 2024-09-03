7 إصابات بتصادم عند نزول النقب

الوكيل الإخباري- استعرض التقرير المروري اليومي، أبرز الحوادث والمعيقات على الطرق الداخلية والخارجية في العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال فترة الاربع وعشرين ساعة، حيث نتج عنها 11 إصابة متوسطة .

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وفي التفاصيل قال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر اذاعة الامن العام الثلاثاء، إن حادث تصادم 3 مركبات "2 شحن واخرى نقل مشترك" وقع على الطريق الصحراوي وتحديدا عند نزول النقب باتجاه العقبة، نتج عنه اصابة 7 اشخاص تم اسعافهم الى مركز صحي القويرة ومن ثم الى مستشفى الامير هاشم العسكري، وذلك بسبب عدم التقيد بالشواخص الالزامية وعلامات الطرق الارضية من قبل احد السائقين.

وبين ان حادث تصادم مركبتين وقع على طريق وادي عربة الغربي ، نتج عنه اصابتين تم اسعافهما الى مستشفى غور الصافي وحالتهما العامة متوسطة.