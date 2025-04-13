7 إصابات في حوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن إصابة 7 أفراد. اضافة اعلان





وعبر تقريرها المروري اليومي، أشارت إلى وقوع حادث تصادم على طريق عمان التنموي بين "تريلا" ومركبة شحن، حيث أسفر الحادث عن إصابتين بحالة متوسطة جرى إسعافهما إلى مستشفى النديم.

كما أسفر حادث تدهور لإحدى المركبات واصطدامها بالحاجز الإسمنتي على طريق عمان - الزرقاء عن إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الزيتونة.



ووقع حادث تدهور آخر لإحدى المركبات على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، ونتج عنه إصابتان متوسطتان جرى إسعافهما إلى مستشفى النديم.



ولفتت إلى وقوع حادث تصادم بين 3 مركبات على إشارة الغاز، بعد قطع إحدى المركبات للإشارة وهي حمراء، حيث أسفر الحادث عن إصابتين.



ونوّهت إلى أن شارع الأردن باتجاه ياجوز شهد حادث انقلاب لإحدى المركبات بسبب التعامل الخاطئ لسائقها مع أحد المنعطفات على الطريق.