7 إصابات متوسطة في حادث تصادم على الطريق الصحراوي قرب جسر الكرك

وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك العسكري، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما باشرت الجهات المختصة العمل على إزالة الأثر المروري.
كما حذّرت إدارة السير من بعض السلوكيات الخاطئة التي يُمارسها عدد من السائقين، ومنها وضع الملصقات والعبارات اللافتة على المركبات، والتي تُعد من أبرز مسببات تشتت الانتباه أثناء القيادة، سواء للسائق نفسه أو للآخرين على الطريق.
وأكدت الإدارة أن هذه المظاهر تُعد مخالفة صريحة لقواعد السلامة المرورية، وتؤثر بشكل مباشر على تركيز السائقين، لا سيما في الطرق الحيوية والسريعة، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وتجنّب كل ما قد يعرّض الأرواح للخطر.
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