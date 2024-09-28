70 قرشاً كيلو البطاطا في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- تشهد أسعار البطاطا ارتفاعًا في السوق المركزي، حيث وصل سعر الكيلو إلى 70 قرشًا اليوم السبت.

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وبلغت الكميات الإجمالية الواردة من البطاطا اليوم إلى السوق المركزي 366.055 طنًا.



يُذكر أن أسعار البطاطا تشهد ارتفاعًا عالميًا ملحوظًا.