 
السبت 2024-09-28 10:42 ص
 
 

70 قرشاً كيلو البطاطا في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 09:02 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد أسعار البطاطا ارتفاعًا في السوق المركزي، حيث وصل سعر الكيلو إلى 70 قرشًا اليوم السبت.

اضافة اعلان


وبلغت الكميات الإجمالية الواردة من البطاطا اليوم إلى السوق المركزي 366.055 طنًا.


يُذكر أن أسعار البطاطا تشهد ارتفاعًا عالميًا ملحوظًا.

 


Image1_9202428915515797284.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

خاص بالوكيل عاجل | 4 اصابات بتصادم عنيف لـ"سيارة غاز" ومركبة في البلقاء (فيديو)

.

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: نتائج تقاعس المجتمع الدولي تجاه جرائم الصهاينة ستنعكس على العالم قريبا

الفنان عبدالمنعم عمايري

فن ومشاهير سبب اعتذار عبدالمنعم عمايري عن مسلسل "إيزيل"

تعبيرية

طب وصحة يجعلك أكبر سناً.. هذا العنصر الغذائي يسرّع العمر البيولوجي

زينب حسن نصرالله

عربي ودولي غارة حارة حريك .. هل نالت إسرائيل من ابنة حسن نصرالله ؟

جانب من القصف على الجليل

عربي ودولي رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في مواقع مختلفة

لبنانيون يشاهدون تصاعد الدخان بعد قصف إسرائيلي طال الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

عربي ودولي مستشفيات الضاحية الجنوبية تجلي مرضاها.. ووقف استقبال الحالات غير الطارئة بلبنان

الفنان دانيال هالكسورث

منوعات لماذا يرسم البيض المقلي؟.. فنان بريطاني يروي قصة نجاح غريبة



 


الأكثر مشاهدة