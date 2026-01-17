%72 نسبة إشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- بلغ معدل إشغال الفنادق من مختلف الفئات في مدينة العقبة خلال نهاية الأسبوع 72 بالمئة.

وقالت مديرة السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، سلام المالكي، إن نسبة إشغال فنادق فئة الـ5 نجوم بلغت 85 بالمئة، وفنادق الـ4 نجوم 62 بالمئة، وفنادق الـ3 نجوم 69 بالمئة.



وأكدت المالكي أن العقبة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن المدينة تشهد حركة سياحية نشطة انعكست إيجابًا على الإشغال الفندقي والحركة التجارية، وهو مؤشر واضح على زيادة الإقبال على زيارة العقبة كوجهة سياحية مميزة.



من جهتهم، أعرب عدد من السياح عن رضاهم عن التنظيم والخدمات السياحية، مؤكدين أن العقبة أصبحت وجهة مفضلة للعطلات والاستجمام، وأن التحسن في المنتج السياحي وتنوع الخيارات يلبّي مختلف الأذواق.