76 ألف زيارة لمواقع سياحية عدة منذ بداية الشهر والبترا تتصدر

السبت، 17-01-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي زيارات المواقع السياحية منذ 1–14 كانون الثاني الحالي 76054 زيارة، غالبيتها لمدينة البترا بواقع 15244 زيارة، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان


ووفقًا للبيانات، فإن الزوار الأجانب احتلوا نسبة 75% من إجمالي عدد الزوار، والأردنيين 20%، بينما العرب 5%.

وجاء بعد مدينة البترا متحف الأردن بعدد زيارات وصل إلى 11812 زيارة، يليه مدينة جرش بـ9825 زيارة، وباقي العدد توزّع على مواقع سياحية أخرى.

ونوّهت بيانات الوزارة إلى أن عدد الزيارات يعني الزيارة المتكررة للمواقع السياحية الأخرى للزائر الدولي، وكذلك الزائر المحلي.

وكان القطاع السياحي في الأردن سجل أداءً إيجابياً خلال عام 2025 إذ ارتفع عدد الزوار إلى 7.04 مليون زائر، وحقق الدخل السياحي نمواً بلغ 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى 5,523 مليون دينار.

كما بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" 161 ألف مشارك، في حين شهدت التذكرة الموحدة زيادة كبيرة في الإقبال، إلى جانب تصنيف 276 منشأة سياحية جديدة وترخيص 48 دليلاً سياحياً.
 
 


