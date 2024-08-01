788 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس، 788 طنًا، منها 464 طنًا خضارًا، و180 طنًا فواكه، و41 طنًا ورقيات، و85 طنًا بطيخًا وشمامًا، بحسب مدير السوق المركزي المهندس ربيع الروسان.



وبحسب نشرة أسعار الأصناف اليومية، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12 و25 قرشًا، البصل الناشف بين 20 و35 قرشًا، الثوم بين 200 و325 قرشًا، البطاطا بين 30 و55 قرشًا، البندورة بين 25 و40 قرشًا، الخيار بين 20 و35 قرشًا، الزهرة بين 30 و60 قرشًا، البطيخ بين 15 و35 قرشًا، والشمام بين 15 و35 قرشًا.











