790 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-20 قرشا، البصل الناشف 22-35، الثوم 200-325، البطاطا 35-55، البندورة 25-45، الخيار 25-35، الزهرة 40-60، البطيخ 20-35، والشمام 20 - 35 قرشا.
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