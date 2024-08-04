790 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأحد، 790 طنا، منها 457 طن خضار، و 231 طن فواكه، و41 طن ورقيات، بحسب مدير السوق المركزي المهندس ربيع الروسان.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-20 قرشا، البصل الناشف 22-35، الثوم 200-325، البطاطا 35-55، البندورة 25-45، الخيار 25-35، الزهرة 40-60، البطيخ 20-35، والشمام 20 - 35 قرشا.