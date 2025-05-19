الإثنين 2025-05-19 10:54 ص
 

8 إصابات بحادث تصادم بين "تريلا" وحافلة نقل صغيرة في المفرق

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 19-05-2025 08:03 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس الأحد على أتوستراد الزرقاء وتحديداً قبل إشارة طارق بحوالي 3 كيلوا باتجاه عمان بين 4 مركبات ، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية بحمد الله ، واقتصر الحادث على الأضرار المادية .اضافة اعلان


وعبر تقريرها المروري اليومي أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم الأحد بين مركبة شحن "تريلا" وبين حافلة نقل ركاب صغيرة "باص" في المفرق وتحديداً ما بعد دوار الدبابة باتجاه حدود جابر ، حيث أدى الحادث إلى وقوع 8 إصابات خفيفة ، جرى إسعافهم إلى مستشفى المفرق الحكومي ، وكانوا بحالة حسنة وخرجوا جميعهم من المستشفى بعد الاطمئنان عليهم  .

كما وقع حادث تدهور لمركبة شحن "تريلا" على الطريق الصحراوي ، ما أدى إلى وقوع إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي .

 
gnews

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