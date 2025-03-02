 
الأحد 2025-03-02 11:30 ص
 

%85 نسبة تشغيل خريجي مراكز التدريب المهني في إقليم الشمال

ع
أرشيفية
الأحد، 02-03-2025 10:25 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية المعهد المهني لإقليم الشمال المهندس سفيان القضاة إن نسبة تشغيل خريجي معهد التدريب المهني في عدد من القطاعات المهنية المختلفة في إقليم الشمال تجاوزت 85 بالمئة .

اضافة اعلان


وأكد القضاة أن التعليم والتدريب المهني والتقني قد حظي باهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني إيماناً منه أن التعليم والتدريب المهني والتقني أصبح ضرورة للشباب والشابات الأردنيين الباحثين عن العمل، وذلك لأهمية المهارات الفنية والتقنية المؤهلة للالتحاق بسوق العمل.


وأضاف المهندس القضاة ان عدد المعاهد في إقليم الشمال العاملة بلغت 8، فيما بلغ عدد المعاهد التي تحت الصيانة وستكون قريباً جاهزة لاستقبال المتدربين 4 معاهد في مناطق مختلفة في الإقليم ، فيما بلغ عدد مشاغل التدريبية في الإقليم بشكل كامل 75 مشغلا تدريبيا .


وبين أن عدد المتدربين على مقاعد التدريب في إقليم الشمال بشكل كامل للعام 2024/2025 بلغ نحو 3000 متدرب ، مشيراً الى وجود ثلاثة مستويات للتدريب هي : المهني والماهر ومحدد المهارة.


وأشار الى المزايا المتعددة للملتحقين في معاهدِ التدريب المهني، منها حصول المتدرب على شهادةٍ معتمدة ومعترف بها، مع تنوع البرامج التدريبية وشموليتها وذلك للحصول على فرص عمل حقيقية، إضافة إلى إمكانية استبدال الشهادة بشهادةِ مزاولة المهنة .

 
gnews

أحدث الأخبار

هم

طب وصحة تحذير من الجلطات في رمضان: نصائح للمدخنين وعشاق الكافيين!

7ع

طب وصحة نصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان

ت

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان باسم سمرة

اتحاد الجامعات العربية

أخبار محلية اتحاد الجامعات العربية: الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية لا يتجاوز 1%

ت

فن ومشاهير أحمد العوضي يثير الجدل حول زواجه بعد رمضان

تعبيرية

فلسطين شهيد ومصاب في قصف لمسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

ا

عربي ودولي العراق يدخل تعديلات على نظام منح تأشيرات الدخول للأجانب

p;

فن ومشاهير أحداث مشوقة في الحلقة الثانية من 'المداح 5' تزداد إثارة



 




الأكثر مشاهدة