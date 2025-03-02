%85 نسبة تشغيل خريجي مراكز التدريب المهني في إقليم الشمال

وأكد القضاة أن التعليم والتدريب المهني والتقني قد حظي باهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني إيماناً منه أن التعليم والتدريب المهني والتقني أصبح ضرورة للشباب والشابات الأردنيين الباحثين عن العمل، وذلك لأهمية المهارات الفنية والتقنية المؤهلة للالتحاق بسوق العمل.
وأضاف المهندس القضاة ان عدد المعاهد في إقليم الشمال العاملة بلغت 8، فيما بلغ عدد المعاهد التي تحت الصيانة وستكون قريباً جاهزة لاستقبال المتدربين 4 معاهد في مناطق مختلفة في الإقليم ، فيما بلغ عدد مشاغل التدريبية في الإقليم بشكل كامل 75 مشغلا تدريبيا .
وبين أن عدد المتدربين على مقاعد التدريب في إقليم الشمال بشكل كامل للعام 2024/2025 بلغ نحو 3000 متدرب ، مشيراً الى وجود ثلاثة مستويات للتدريب هي : المهني والماهر ومحدد المهارة.
وأشار الى المزايا المتعددة للملتحقين في معاهدِ التدريب المهني، منها حصول المتدرب على شهادةٍ معتمدة ومعترف بها، مع تنوع البرامج التدريبية وشموليتها وذلك للحصول على فرص عمل حقيقية، إضافة إلى إمكانية استبدال الشهادة بشهادةِ مزاولة المهنة .
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