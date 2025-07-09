8840 مشاركا في مراكز تحفيظ القرآن بالرصيفة

وقال مدير أوقاف لواء الرصيفة الدكتور محمد الأحمد، إن برامج هذه المراكز تنوعت هذا العام بين تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وعلوم الشريعة ضمن منهاج محدد أعلنت عنه وزارة الأوقاف مسبقا، حيث قامت المديرية بتقسيم آليات عمل المراكز إلى أسابيع بحيث يتضمن كل أسبوع عنوانا محددا يتناغم ويتناسق ويتفق مع شعار وزارة الأوقاف "يدا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد".
وقال الأحمد، إن المديرية وبالتعاون مع الشرطة المجتمعية في اللواء ستعقد محاضرات توعوية للمشاركين والمشاركات تتضمن محاور متعددة تتعلق بالتحذير من آفة المخدرات، ومواضيع تتعلق بالجرائم الإلكترونية والبيئة والثقافة المرورية وحوادث السير والعنف الأسري وغيرها من المحاضرات المفيدة والنافعة والتي تتناسق مع شعار وزارة الأوقاف في حماية أبنائنا من هذه الآفة الخطيرة.
كما تنظم المديرية للمشاركين والمشاركات العديد من البطولات الرياضية والثقافية والرحلات وزيارة المؤسسات والدوائر الحكومية.
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