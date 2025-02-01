9 إصابات بحادث سير في اربد

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المصابين وصلوا إلى قسم الإسعاف والطوارئ من خلال كوادر الدفاع المدني، مشيرا إلى أنه جرى إدخال حالة متوسطة إلى المستشفى وجرى تحويل 3 حالات إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، فيما تلقى بقية المصابين الرعاية الطبية والعلاج اللازم قبل خروجهم من المستشفى وحالتهم حسنة.
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