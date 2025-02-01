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9 إصابات بحادث سير في اربد

سيارة الدفاع المدني
سيارة الدفاع المدني
السبت، 01-02-2025 08:53 م

الوكيل الإخباري-   أصيب 9 أشخاص بجروح ورضوض إثر حادث تصادم اليوم السبت، بين حافلة ركوب عمومية ومركبة (ديانا) على طريق الأغوار الدولي، في منطقة أبو هابيل بلواء الأغوار الشمالية غربي اربد.

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وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المصابين وصلوا إلى قسم الإسعاف والطوارئ من خلال كوادر الدفاع المدني، مشيرا إلى أنه جرى إدخال حالة متوسطة إلى المستشفى وجرى تحويل 3 حالات إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، فيما تلقى بقية المصابين الرعاية الطبية والعلاج اللازم قبل خروجهم من المستشفى وحالتهم حسنة.

 
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