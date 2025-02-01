9 إصابات بحادث سير في اربد

الوكيل الإخباري- أصيب 9 أشخاص بجروح ورضوض إثر حادث تصادم اليوم السبت، بين حافلة ركوب عمومية ومركبة (ديانا) على طريق الأغوار الدولي، في منطقة أبو هابيل بلواء الأغوار الشمالية غربي اربد.

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