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901 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد الأربعاء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 12:38 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 901 طن.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى، المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل إلى السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 582 طنًا، و205 أطنان من الفواكه، و55 طنًا من الورقيات، و58 طنًا ما بين الخضار والفواكه، إضافة إلى طن واحد من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشًا، والبصل الناشف 30-40 قرشًا، والثوم 300-350 قرشًا، والبطاطا 40-60 قرشًا، والبندورة 12-25 قرشًا، والخيار 15-25 قرشًا، والزهرة 35-65 قرشًا.

 
gnews

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