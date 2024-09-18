901 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد الأربعاء

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 901 طن.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى، المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل إلى السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 582 طنًا، و205 أطنان من الفواكه، و55 طنًا من الورقيات، و58 طنًا ما بين الخضار والفواكه، إضافة إلى طن واحد من مواد مثل الفراولة وغيرها.