الثلاثاء 2025-06-10 08:19 م
 

9500 زائر لمحمية غابات عجلون خلال عطلة عيد الأضحى

عجلون
عجلون
 
الثلاثاء، 10-06-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-   شهدت محمية غابات عجلون حركة سياحية نشطة خلال عطلة عيد الأضحى، حيث بلغ عدد الزوار نحو 9500 زائر، من بينهم 1700 زائر غير أردني.

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وقال القائم بأعمال مدير المحمية عدي القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نسبة حجوزات المبيت في المحمية خلال فترة العيد بلغت 60 بالمئة، في حين تجاوزت نسبة حجوزات المطاعم 90 بالمئة ما يعكس الإقبال الكبير على مرافق المحمية وخدماتها السياحية.

 
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