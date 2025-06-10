9500 زائر لمحمية غابات عجلون خلال عطلة عيد الأضحى

وقال القائم بأعمال مدير المحمية عدي القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نسبة حجوزات المبيت في المحمية خلال فترة العيد بلغت 60 بالمئة، في حين تجاوزت نسبة حجوزات المطاعم 90 بالمئة ما يعكس الإقبال الكبير على مرافق المحمية وخدماتها السياحية.
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