9500 زائر لمحمية غابات عجلون خلال عطلة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- شهدت محمية غابات عجلون حركة سياحية نشطة خلال عطلة عيد الأضحى، حيث بلغ عدد الزوار نحو 9500 زائر، من بينهم 1700 زائر غير أردني.

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