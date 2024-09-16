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964 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في إربد اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الإثنين، 16-09-2024 02:29 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الاثنين، 964 طنّا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 605 أطنان، و278 طن فواكه و 58 طن ورقيات، و18 طنا مشكلا بين الخضار والفواكه، و5 أطنان من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 10-17 قرشا، البصل الناشف 30-40 قرشا، الثوم 225-325 قرشا، البطاطا 40-65 قرشا، البندورة 12-25 قرشا، الخيار 15-25 قرشا والزهرة 35-60 قرشا

 
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